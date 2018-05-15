توقيع ميثاق شرف بين قبائل ترهونة ومدن جبل نفوسة وأمازيغ ليبيا

وقعت قبائل ترهونة، ميثاق شرف اجتماعي مع قبائل ومدن جبل نفوسة وأمازيغ ليبيا في كافة المدن والمناطق الليبية بحضور عمداء البلديات وعددٍ من مشايخ وحكماء وأعيان تلك المدن، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بهذه البلديات.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد لـموقع ليبيا الخبر، إن ميثاق الشرف الاجتماعي يؤكد على ضرورة دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأوضح سعيد أن ممثلي قبائل ترهونة ومدن جبل نفوسة وأمازيغ ليبيا اتفقوا على تحقيق مبدأ المواطنة بين جميع الليبيين، وعلى حرمة الدم الليبي وعدم التصادم المسلح واللجوء إلى الحوار لإدارة أي خلاف، ومراعاة خصوصية كل مدينة.

وبيّن سعيد أن الميثاق شدد على حرمة الدم الليبي وعلى وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة للتقسيم أوالتلويح به والالتزام بأعمال المصالحة بين المدن والقبائل الليبية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي جرائم الخطف والحرابة.

وأشار إلى أن مجلس البلدي ترهونة، والموقعين على ميثاق الشرف الاجتماعي يدعون كافة الليبيين للانضمام لهذا الاتفاق، مؤكدين على أن أي حوار ليبي يجب أن يكون داخل الأراضي الليبية.

وكانت مدن ترهونة ومصراتة والزنتان وقّعت السبت ميثاق الشرف الاجتماعي بين المدن الثلاث في إطار دعم اتفاقيات المصالحة في المنطقة الغربية.

الجدير بالذكر أن مدينة ترهونة احتضنت السبت الماضي اجتماع ضم رؤساء المجالس البلدية وأعضاءها ومديري الأمن وأعضاء مجالس الحكماء والشورى في المدن الثلاث.

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