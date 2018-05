بطريرك الكنسية المرقسية المصرية يشكر ليبيا لإعادة رفات الأقباط ضحايا «داعش»

المتوسط:

قدم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر إلى السلطات الليبية على مجهودها في إعادة رفات الأقباط الذي تم ذبحهم على أيدي تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت فبراير 2015.

كما قدم المجمع المقدس الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكل الأجهزة المعنية في مصر، والنائب العام والأجهزة الأمنية في كل من البلدين لنقل رافات شهداء ليبيا إلى أرض مصر.

ووجه الشكر إلى الشركة الأفريقية للطيران على جهودهم المخلصة التي بذلوها بكل تميز وبكفاءة عالية حتى تم العثور على جثامين شهداء الوطن والكنيسة بليبيا وعودتهم الى ارض الوطن بكل كرامة وتقدير.

كما وجه المجمع المقدس الشكر إلى وزارة الصحة المصرية، ومرفق الإسعاف الذين تعبوا في عمليه تسليم الجثامين ثم نقلهم إلى قراهم بالمنيا.

