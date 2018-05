«إفتاء طرابلس» و«أوقاف بنغازي» يعلنان الخميس أول أيام شهر رمضان

المتوسط :

أعلنت كل من دار الافتاء في طرابلس، والهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة المؤقتة، مساء الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وبالتالي يكون الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وهنأت دار الافتاء و الهيئة العامة للاوقاف الليبين و الأمة الإسلامية كافة بحلول شهر رمضان المبارك ، سائلين الله أن يجعله شهر و بركة على الأمتين العربية و الإسلامية..

وفي سياق متصل، تداول النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي “بوستات” ساخرة عديدة، أشادت بـ”رمضان” الذي وحّد الليبيين على كلمة واحدة، وجعل كل الأطراف ترمي خلافاتاتها وراء ظهورها وتعلن الخميس بداية رمضان

