صالح يكشف موقفه من نقل جلسات البرلمان إلى بنغازي

رحـب رئيس مجلس النواب عقيــلة صالــح عقـب وصـوله اليوم الاربعاء إلى ليبيا بدعـوة عـدد من أعضاء مجلس النواب لانتقال المجلس إلى مقره الرسمي بمدينة بنغازي.

وقال صالح في تصريح مكتوب تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه “إن مدينة بنغــازي هي المقـر الرسمـي للمجلس وفقــاً للإعـلان الدستـوري،مثنيـاًالــدور التاريخـي لمدينة طبـرق التي احتضـنـت مجلس النــواب في ظروف تاريخية ومفصلية من تاريـخ (ليبيا) وعلى ما قدمتـه مدينـة بنغازي وأهلها من تضحيات كبيرة للقضاء على الإرهاب والتطرف.

وأكــد صالح “أن انتقـال المجلس لمقره الرسمي سيُعرض في جلسـته الثـلاثاء القــادم للنظــر فيـه واتخــاذ قــرار رسمي من مجلس النواب بذلك وفقــاً للإعلان الدستــوري للإنتقــال إلى مقر مجلس النـواب الدائـم بمدينــة بنغازي وإنهاء كافة الترتيبات مع الجهات الأمنية المختصة والترتيبات اللوجستية لذلك”. ودعـا صالح “كافـة النواب للحضور إلى جلسة مجلس النواب التي ستُعقد يوم الثلاثاء” مقدما “التهنئـة إلى كافة أبناء الشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضــان المبــارك”

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