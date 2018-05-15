رغد.. قصة 16 عاماً من الفن

لا تخفي رغد الورفلي ذات الـ16 ربيعا، وصاحبة الترتيب الأول على مستوى ليبيا بمسابقة الرسم الحر، أن الرسم كان رفيق طفولتها فاتقنته في سن مبكر واجتهدت لتصل لما هي عليه الآن.

وتخصصت رغد، التي تدرس في مدرسة فتاة ليبيا بالبيضاء، في مجال رسم البورتريه، حيث واصلت الرسم في أوقات العطلات بشكل دائم حتى طوّرت موهبتها مع مرور الوقت.

وأكدت الورفلي، لـ”218″ أن هواياتها لم تكن يوما عائقا أمام دراستها، فقد وفقت بينهما بشكل كبير وبتميز.

يذكر أن مسابقة الرسم الحر كانت على مستوى المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية، حيث تضمنت ثلاثة محاور هي الرسم الحر، والزخرفة، والخط العربي، وتحصلت رغد على الترتيب الأول بمحور الرسم الحر والتي أقامتها إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم تحت إشراف محكمين خبراء في الرسم والفنون.

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