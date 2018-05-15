الاتفاق على تنسيق مشترك بين الخليج والبريقة لإنتاج وتصدير النفط

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مدير عام العمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي، أمس الاثنين، مع عدد من المسؤولين بشركة البريقة لتسويق النفط الانتاج من مصفاة طبرق وتصديره عبر رصيف ميناء البريقة التي تصدر يوميا 20 الف برميل نفط من مصفاة طبرق.

وأفاد مدير عام العمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي، خلال الاجتماع أنه تم التنسيق مع شركة البريقة في حل الكثير من العراقيل التي تواجه الشركتين في تصدير منتجات مصفاة طبرق وتذليل الصعاب والتنسيق المسبق لضمان عدم التأخير في التصدير .

يشار أن هنالك تعاون مشترك بين شركة الخليج وشركة البريقة في طبرق حول تصدير العديد من المنتجات النفطية من الوقود للإستعمال المحلي والخارجي مما يعود على الإقتصاد الوطني بالنفع والذي تسعى له المؤسسة الوطنية للنفط .

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