أبلغت مصلحة الطيران المدني، ، التابعة لوزارة النقل والمواصلات بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، كافة شركات الطيران، باعتزام نقابة المراقبين الجويين الدخول في إضراب عن العمل، بدء من غد الأربعاء الساعة الثامنة صباحا، لاتخاذ اللازم.

وقالت المصلحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، «أن وزارة النقل والمواصلات بدأت التفاوض مع منظمي الإضراب لمحاولة احتواء الأزمة».

