أوقاف الوفاق تعلن عن موعد إجراء قرعة الحج لموسم هذا العام

ليبيا – كشفت إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بحكومة الوفاق عن موعد إجراء قرعة الحج لهذا العام على ان تكون اليوم الأربعاء على مستوى ليبيا .

واكدت ادارة الحج وفي منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القرعة ستكون الكترونية وبأنها ستجري على تمام الساعة السادسة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قد قررت في الثاني من مايو الجاري تأجيل قرعة الحج نظرا لوجود أعضاء لجنة التعاقد التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالأراضي المقدسة .

وزار أعضاء اللجنة المملكة السعودية وذلك لإتمام إجراءات التعاقد المتعارف عليها مع السلطات وإعداد الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بموسم الحج لهذا العام.

المرصد – متابعات

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