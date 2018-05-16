الحصادي : مايجري من قتل للمدنيين فى درنة مخالف للإتفاق السياسي والقانون الدولي الإنساني

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي إن ماوصفه بالحرب والتصعيد في درنة وقتل المدنيين أمر مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

ووفقاً لتصريح صحفي نقلته عنه قناة ليبيا بانوراما قال الحصادي ، الثلاثاء ، ان مايجري يخالف ايضاً القانون الدولي الإنساني والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والأعراف والقيم الاجتماعية .

الحصادي أشار الى أنه لايوجد موقف واضح وصريح من الحكومة الشرعية بليبيا في إشارة منه إلى حكومة الوفاق ولاحتى من مجلس النواب.

واعتبر عضو مجلس الدولة أن قتل المدنيين فى درنة وحصارهم وتهجيرهم يتم خارج القانون وبصمت محلي وإقليمي ودولي وذلك على حد قوله.

المرصد – متابعات

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