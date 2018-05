مقتل إرهابيين في الغارة الجوية لسلاح الجو جنوبى درنة

المتوسط :

قتل إرهابيين إثنيين تابعيين لمجلس شوري مجاهدي درنه الإرهابيوذلك في الغارة الجوية التي أطلقها سلاح الجو التابع لرئاسة الأركان الجوية بالقوات المسلحة الليبية في محور الحيله جنوبى المدينة.

وأفادت المصادر، بأن الإرهبيين هما ماجد حامد العوامي و علي عبدالجليل الشوبكي الكريمي، يعدان أحد أفراد السرية الأمنية لدى التنظيم الإرهابي.

يشار إلى أن ” العوامي ” من مواليد 1996 ومن سكان ” حي بن ناصر ” في منطقة الساحل الشرقي ، و ” الكريمي ” من مواليد 1991 ومن سكان منطقة شيحا الغربيه ،ولديه شقيقه الأكبر و الذي يعد أحد منتسبي تنظيم داعش الإرهابي حيث قتل منذ عامان في سرت.

