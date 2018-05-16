المركزي طرابلس يحمل ديوان المحاسبة نقص السلع

اصدر مصرف ليبيا المركزي ( طرابلس ) اليوم بيانا حمل فيه ديوان المحاسبة كامل المسؤولية عن نقص السلع.

و قال المركزي في بيانه انه بادر منذ اواخر العام 2017 عبر مراسلات ولقاءات رسمية مع الجهات المعنية الى التنبية الى بوادر ازمة نقص للمواد الغذائية وارتفاع اسعارها

وأضاف المركزي في بيانه ان المجلس الرئاسي استجاب واصدر القرار ( 363 ) لسنة 2018 بشأن توريد السلع الاساسية .

واشار البيان الى استعداد المصرف لتنفيذ القرار لتخفيف معاناة المواطن غير ان ديوان المحاسبة اوقف تنفيذ القرار .

وحمل المركزي ديوان المحاسبة مسؤولية معاناة المواطن بسبب اياقفه القرار .

وابدى المركزي استعداده الى لدعم اي مبادرة تأخذها السلطات المختصة لتوفير السلع.

ويعيش المواطن اوضاعا معيشية صعبة بسبب ارتفاع معدلات التضخم ونقص في السلع الغذائية.

وتزداد المعاناة مع غياب مبادرات حقيقية لايجاد حلول لها من الجهات المسؤولة والتى اكتفت بتحميل المسؤوولية .

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