أعلنت شركة المدار عن انقطاع في خدمة الانترنت في مختلف أنحاء ليبيا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت الشركة، خلال رسائل نصية أرسلتها للمواطنين على هواتفهم أمس الثلاثاء، بأن سبب هذا الانقطاع يعود إلى عملية تطوير بالشبكة، متوجهين بالاعتذار عن هذا الإنقطاع المفاجيء، ولم توضح الشبكة أي موعد لعودة الشبكة مرة أخري.

