المتوسط :

أفاد آمر القوات الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة أن دخول قوات الجيش لمدينة درنة لا يهدف إلى القضاء على سكان المدينة وإنما القضاء على الجماعات الإرهابية الذين يحاولون العبث بأمن الوطن.

ووجه بوخمادة، خلال تصريحات مرئية أمس الثلاثاء، رسالة للشباب المنتمين إلى الجماعات المسلحة مادعاهم إلى التخلي عن حمل السلاح والعودة لحضن الوطن.

The post “بوخمادة” يكشف السبب وراء دخول الجيش إلى درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية