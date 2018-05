مقتل «الفريطيس» أحد عناصر «مجاهدي درنة» في ضربة جوية للجيش الليبي

المتوسط:

قُتل أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” المدعو ( فرج عبدالله الفريطيس )، نتيجة لضربة جوية من قبل الطيران الحربي الليبي، التابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية في محور “الحيلة” جنوب المدينة.

يذكر أن ” فرج ” والشهير زياته من مواليد 1995 ومن سكان ” حي بن ناصر ” في منطقة الساحل الشرقي، ولديه حساب إلكتروني، باسم ( عبودي عبودي )، وعرف عنه أيضا عدائه وقتاله للمؤسسة العسكرية، وتحريضه المستمر عليها وتفاخره بالمفخخات والتفجيرات وحثه عليها. بالإضافه له مسؤولية ويد في تعذيب السجناء لدى سجن ” بشر ” الخاضع لسيطرة مجلس شوري المنحل .

وحاصر الجيش الوطني الليبي المدينة، حيث هاجمت القوات المسلحة أهدافا للمعارضة بمدينة درنة في شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، باستخدام طائرات ومدفعية لمطاردة الإرهابيين وتطهير المدينة من الجماعات المتطرفة.

