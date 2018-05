المتوسط :

أفادت إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية التابعة لحكومة الوفاق، أن موعد إجراء قرعة الحج لهذا العام اليوم الأربعاء على مستوى ليبيا.

وأوضحت الإدارة، في تدوينه على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القرعة ستكون الكترونية في تمام الساعة السادسة مساء.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قررت في الثاني من مايو الجاري تأجيل قرعة الحج نظرا لوجود أعضاء لجنة التعاقد التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالأراضي المقدسة لإتمام إجراءات التعاقد المتعارف عليها وإعداد الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بموسم الحج لهذا العام.

The post “أوقاف طرابلس” تعلن عن بدء قرعة الحج اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية