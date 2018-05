«المرور والتراخيص شحات» يدشن حملة لضبط المخالفات المرورية

المتوسط:

دشن قسم المرور والتراخيص شحات، حملة موسعة، على كافة الطرق والمحاور التي تشهد كثافات خلال فترة الذروة، بهدف التصدي لكافة أنواع المخالفات المرورية.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرية علي انه ستكثف الضربات الأمنية الناجحة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة ، في إطار الخطة الأمنية المُحكمة التي يتم تنفيذها لمداهمة العناصر الإجرامية بكافة إنحاء البلدية ونشر الأمن الظاهر في الحدود الإدارية ، والتي حققت نتائج إيجابية يستشعرها المواطنين.

و أكدت المديرية على ضرورة التواجد الميداني لكافة رؤساء الأقسام والمراكز مع مرؤوسيهم لمتابعة سير الأداء الأمني، والالتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر قوامه الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين، وذلك في إطار تدعيم أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطن وتفعيلاً لمبدأ الأمن رسالة ومسئولية.

