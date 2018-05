“الصليب الأحمر” يرسل مساعدات إنسانية إلى عدد من المدن الليبية

المتوسط:

أرسل الصليب الأحمر الدولي مساعدات إنسانية و غذائية للاسر النازحة و الاسر الأكثر احتياجا في عدد من المدن الليبية بالتعاون مع الهلال الاحمر والشؤون الاجتماعية بمدينة الجفرة.

وأفاد مصدر مطلع، بأن المساعدات شملت 1500 سلة من السلال الغذائية وغير الغدائية حيث تم توزيعها على الأسر بمدن الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء، وتحتوي تلك السلال على الارز والزيت والسكر والفاصوليا والمكرونة والطماطم والتن ومواد التنظيف والبطاطين والافرشة اضافة الى معدات واواني الطبخ وغيرها من المواد الاخرى.

