“بن تاهية” يؤكد استمرار فرز نتائج انتخابات بلدية الزاوية

المتوسط :

أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية، أمس الثلاثاء،استمرار العمل على فرز نتائج انتخابات بلدية الزاوية، مشيرا إلى أنه تم رصد ميزانية انتخاب البلديات التي انتهت مدة عملها، مؤكدا أن 21 مجلسا بلديا أنهى مدة عمله المقررة، فيما ستنتهي 75 بلدية أخرى عملها خلال العام الجاري.

وأوضح بن تاهية، في تصريحات صحافية، بأن نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في مدينة الزاوية المركز بلغت 63,99% من المسجلين بالسجلات الانتخابية

جدير بالذكر أن مدينة الزاوية شهدت، الأحد الماضي، عملية انتخاب مجلسها البلدي، حيث أجريت بين 20مرشحا من خلال 50 مركزا انتخابيا، مقسمة إلى 83 محطة انتخابية.

