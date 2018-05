تخريج 120 طالبا من المعهد المتوسط للمهن الشاملة امعيتيقة

المتوسط:

بحضور عادل زنداح، رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني تم تخريج (120) طالب بعد أن أنه انهوا الدورة التدريبة الثالثة والتي إستمرت طيلة ثلاثة أشهر بالمعهد المتوسط للمهن الشاملة داخل مؤسسة «امعيتيقة للإصلاح والتأهيل». حيث تدربوا في عدة مجالات كالتبريد والتكييف وميكانيكا سيارات وورشة تصنيع والنوافد والأبواب (البي في سي) بالاضافة إلى ورشة اللحام.

يذكر بأن معظم النزلاء المتدربين في هذا المعهد من تم تسليمهم من قبل أهلهم لإعادة إصلاحهم ودمجهم في المجتمع وذلك بتعليمهم وتدريبهم في عدة مجالات لتملأ لهم أوقات فراغهم وتساعدهم في بناء مستقبلهم بعيداً عن الانحراف.

شارك في حفل التخرج إلي جانب عادل زنداح، المهندس صلاح الدين سلامة، مديرإدارة المعاهد الفنية المتوسطة وصلاح التركي، مدير مكتب التقويم والقياس.

