المتوسط:

شهد المركز العالي للتقنيات الموسيقية والمسرحية بزاوية الدهماني بطرابلس، صباح أمس الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون .

ووقع من جانب وزارة التعليم وزير التعليم (عثمان عبد الجليل محمد) ومن جانب الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون (محمد البيوض) ، بحضور مدير ورؤساء الأقسام والوحدات بإدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم والهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ، وعدد من مدراء والعاملين بمكاتب النشاط المدرسي بالبلديات ، ومعلمي النشاط من عدة مدارس مختلفة ونخبة من الشخصيات الثقافية والفنية ومن المهتمين بالنشاط المدرسي والمواهب .

حيث تم الاتفاق على أن يعمل الطرفين على تفعيل وتطوير النشاط المدرسي في جميع المؤسسات التعليمية والمعاهد العليا والجامعات ، إضافة لقيام الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بالتعاون مع وزارة التعليم بالإشراف على إقامة دورات تأهيلية للرفع من كفاءة المتخصصين من معلمي النشاط في المؤسسات التعليمية .

وقال وزير التعليم (عثمان عبد الجليل) عقب توقيع الاتفاقية : نسعى دائماً لدعم المناشط التربوية والمسابقات الثقافية والفنية والرياضية لما لها من أهمية في العملية التعليمية بل أصبحت ركن أساسي وجزء هام لها في ظل الكثافة الطلابية ونكتشف من خلالها المواهب التي بكل تأكيد ستثري الحركة الرياضية والثقافية والفنية بالبلاد.

من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون (محمد البيوض) عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم وتواجده بين نخبة من المعلمين والتربويين التي تعمل على تنمية الذوق وتعمل من أجل الاكتشاف المواهب المبكر واضعا خبرات العاملين بالهيئة تحت تصرف النشاط المدرسي والقائمين عليه .

The post اتفاقية تعاون بين «تعليم الوفاق» و«العامة للمسرح والفنون» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية