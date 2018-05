فرز مبادرات المشاركين بجائزة المعلم المتميز 2018

المتوسط:

باشرت لجنة جائزة المعلم المتميز 2018، فرز مبادرات المشاركين بالجائزة للعام الحالي، التي يُنظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالوزارة .

وحضر مراسم الفرز رئيس اللجنة ومدير عام المركز العام (د.مسعودة الأسود)، حيث جرى فرز مبادرات المعلمين المشاركين بالجائزة بمختلف مناطق ليبيا وفق المعايير والشروط التي وضعها المركز العام .

و تم عرض المبادرات وتبادل وجهات النظر والآراء بين أعضاء اللجنة العلمية للجائزة من حيث الفكرة التي يحاول المشاركون إيصالها من خلال المادة العلمية المصورة والاقتراحات والأفكار التي يرى من خلالها تطوير العملية التعليمية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من قبل المعلمين داخل الفصل الدراسي .

كما استعرضت اللجنة عروض مرئية (فيديو) للمعلمين المشاركين داخل الفصول الدراسية تناولوا فيها شرح المفردات التعليمية وتطبيق للاستراتيجيات الحديثة في التدريس وفق منظور المعلم المشارك .

ومن المقرر أن تواصل اللجنة فرز المبادرات من المشاركين حتى نهاية المدة التي تم الإعلان عنها مسبقاً في استلام مبادرات المعلمين، وستكون هناك زيارات ميدانية للمعلمين الذين تم قبول مبادراتهم ضمن التقييم النهائي للمعلم المشارك.

