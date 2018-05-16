المجلس البلدي سبها يحمل الحكومات الليبية تردي الأوضاع

عبر المجلس البلدي سبها عن أسفه، جراء الأحداث التي شهدتها المدينة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير الممتلكات.

وأكد المجلس في بيان، دعمه لقرار منطقة سبها العسكرية الخاص بسحب جميع التشكيلات المسلحة، مبيناً أن أي اعتداء على المعسكرات، هو اعتداء على سيادة الدولة وهيبتها .

وحمل المجلس البلدي سبها حسب البيان، جميع الحكومات الليبية نتيجة ما وصلت له البلدية من وضع تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشدداً على حتمية الاستحقاق الانتخابي في حل الأزمات التي تعاني منها البلاد في أقرب وقت .

ووجه المجلس في ختام بيانه، جميع المؤسسات العامة والخاصة بما فيها المصارف ومحطات الوقود والمؤسسات الأمنية والصحية والتعليمية، بضرورة مباشرة علمهم لتخفيف معاناة المواطنين، محذراً الجهات مخالفة التعرض للمسائلة القانونية .

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