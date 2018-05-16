رئيس البرلمان: بنغازي المقر الرسمي للمجلس وفقاً للإعلان الدستوري

أكــد رئيس مجلس النواب المستشــار عقيــلة صالــح، بـأن مدينة بنغــازي هي المقـر الرسمـي للمجلس وفقــاً للإعـلان الدستـوري.

وأكد رئيس البرلمان في بيان، بأن انتقـال المجلس لمقره الرسمي سيُعرض في جلسـته الثـلاثاء القــادم للنظــر فيـه، واتخــاذ قــرار رسمي من مجلس النواب بذلك وفقــاً للإعلان الدستــوري للإنتقــال إلى مقر مجلس النـواب الدائـم بمدينــة بنغازي، وإنهاء كافة الترتيبات مع الجهات الأمنية المختصة والترتيبات اللوجستية لذلك .

ودعـا صالح خلال البيان، كافـة أعضاء البرلمان للحضور إلى جلسة مجلس النواب التي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق الـ 22 من مايو .

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