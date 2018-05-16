سفر وعودة 1835 مصريا وليبيا و 316 شاحنة عبر منفذ السلوم

المتوسط:

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى المصرية، سفر ووصول 1835 مصريا وليبيا و 316 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1252 إلى الجانب الليبي، بينهم 297 مصريا و 955 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 683 بينهم 586 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 97 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 399 ألف و884 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 147 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 169 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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