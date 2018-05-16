توقعات طقس ليبيا الأربعاء

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الأربعاء الموافق 16 مايو، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على الساحل الممتد من راس اجدير حتى طرابلس ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) مْ بينما تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على باقى المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (32-37) مْ قد تصل يوم الغد الى (43)مْ على سرت – وابونجيم وبنى وليد.

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على الخليج وبنغازى والرياح جنوبية شرقية الى متغيرة الاتجاه بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين(32-37) مْ ولا تتجاوز اليوم (26)مْ على البطنان وتسجل ارتفاع تدريجى من يوم الغد تصل الى (41) مْ على رأس لانوف.

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً قد تؤدى إلى جريان بعض الأودية المحلية خاصة على غدامس والحمادة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-42) مْ .

الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعـة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-38) مْ.

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