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وزير داخلية الوفاق يتفقد مديرية أمن ترهونة

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور، اليوم الأربعاء، بزيارة لمديرية أمن ترهونة، لبحث الخطة الأمنية للمدينة.

وعقد عاشور خلال الزيارة اجتماع مع مدير مديرية أمن ترهونة ورؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية ورؤساء مراكز الشرطة بالمدينة، تم خلاله الوقوف على الصعاب والمختنقات التي تواجه سير العملية الأمنية داخل المدينة.

من جهته ثمن عاشور كافة المجهودات التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية من أجل إرساء الأمن والاستقرار داخل المدينة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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