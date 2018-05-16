وزير داخلية الوفاق يتفقد مديرية أمن ترهونة

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور، اليوم الأربعاء، بزيارة لمديرية أمن ترهونة، لبحث الخطة الأمنية للمدينة.

وعقد عاشور خلال الزيارة اجتماع مع مدير مديرية أمن ترهونة ورؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية ورؤساء مراكز الشرطة بالمدينة، تم خلاله الوقوف على الصعاب والمختنقات التي تواجه سير العملية الأمنية داخل المدينة.

من جهته ثمن عاشور كافة المجهودات التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية من أجل إرساء الأمن والاستقرار داخل المدينة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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