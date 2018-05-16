بن عيسى يحذر من مصير مشابه للفلسطنيين في ليبيا

حذر الكاتب الصحفي فتحي بن عيسى، الليبيين من مصير مشابه لمصير القضية الفلسطينية.

وعلق بن عيسى، على السجال والتخوين المتبادل بين كافة الأطراف الليبية بقوله “انشغل الفلسطينيون طويلا وهم يناقشون..المفاوضات أم المقاومة؟ من يمثل الشعب الفلسطيني؟ من أحق بحكم شعب الجبارين؟ هل نأخذ المتاح اليوم ونطالب بالحق غدا؟ أم نرفض المعروض حتى نحصل على المنشود؟ فصائل وتنظيمات بعدد عظام الراس، كل يرفع نفس الشعار ويلوك نفس الأدبيات؟ “

مسقطا الحالة الفلسطينية على الوضع الليبي الراهن اليوم بوصفه أن ساسة القضية الفلسطينية “سكنوا في كل فنادق العالم، واجتمعوا فيها؟ مدوا أيديهم لكل مخابرات الدول العربية وغير العربية؟ وقمعوا كل صوت رفض الوضع، وما ناجي العلي عنكم ببعيد؟”

وبين أن هذه الحالة مدت في عمر المعاناة الفلسطينية لتصل اليوم سبعين عاما، ونحن في ليبيا تجاوزنا السبع سنوات، مضيفا “نفس السيناريو نعيشه في ليبيا، هذا الوطن الذي ينهش وتتقطع أوصاله!!

ولا زلنا نتساءل، من أحق بحكم ليبيا؟ من هو الأولى بتمثيل الليبيين؟ فصائل وأحزاب وحركات، كلها يرفع نفس الشعار ؟ دور السفارات والسفراء الأجانب لم يعد مخفيا؟ “.

مختتما بالقول “لا يوجد أي مانع يمنع من أن يتكرر سيناريو فلسطين في ليبيا، بدل الأطماع الصهيونية، يمكنك استبدالها بأطماع عربية، وغربية، واقليمية!! لقد تفتت دول فلسنا أقوى من الاتحاد السوفيتي، ولسنا أعز عليهم من السودان، والقائمة تطول”

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