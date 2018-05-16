الثني يتابع سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والمشاكل التي تواجهها

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء أوضاع الهيئة العامة للمواصلات والنقل خلال اجتماع ضم رئيس الهيئة الكابتن محمد علي عبد القادر وعدد من رؤساء الجهات التابعة.

الثني بحث خلال الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع له المشاكل التي تواجهها الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصلحة الطيران المدني والمطارات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة على ضرورة إيجاد حل سريع لصرف مرتبات الموظفين التابعين للشركة الليبية للموانئ بنغازي.

وحضر الإجتماع رئيس مصلحة الطيران عبد الحميد جاد الله البرعصي و رئيس الشركة الليبية للموانئ الكابتن طارق الثابت ورئيس ديوان المنطقة الجنوبية الدكتور السنوسي صالح ومدير إدارة الشؤون القانونية بديوان رئاسة الوزراء صلاح ماضي.

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