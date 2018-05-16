عبيد يطالب منظمات المجتمع المدني بالشفافية

طالب رئيس منظمة ليبيا السلام محمد عبيد، اليوم الأربعاء، منظمات المجتمع المدني في ليبيا بالشفافية.

وقال عبيد، في تدوينة شخصية له بأن “منظمات المجتمع المدني التى تقيم ورش العمل في الداخل وخارج البلاد خاصةً كذلك الندوات والملتقيات المختلفة في الفنادق و الصالات، من أين لها كل هذا المال الذى تنفقه“.

وتساءل عبيد قائلا “هل لديها حسابات مالية في المصارف، وكل مايتعلق بالذمة المالية المنصوص عليها قانوناً.؟“

مختتما بالقول “ببساطة (مافيش على راسكم ريشة) فكما تطالبون بالشفافية والمحاسبة، عليكم أن تكونوا أنموذج لهذه الشفافية“.

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