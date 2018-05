وزير «مواصلات الوفاق» يبحث زيادة الرحلات الجوية لمطار تمنهت

المتوسط:

عقد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني، ميلاد محمد معتوق/ اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، مع وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام ابو شكيوات، لبحث آليات زيادة الرحلات الجوية إلى مطار تمنهت وإعادة الرحلات إلي مطار أُوباري وغات.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمكتب الوزير، رئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين شائب العين ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية وأعيان وحكماء من منطقة الجنوب.

وتطرق الاجتماع إلي الصعوبات التي تواجه شركة الخطوط الليبية في سبيل تنفيذ هذا البرنامج، وإزاء ذلك تم دعوة كافة الشركات العاملة في مجال النقل الجوي للأجتماع غدا ً بالوزارة، لمناقشة إمكانية القيام برحلات منتظمة للمطارات المذكورة بشكل يغطي احتياجات تنقل أهل الجنوب بكل يسر .

