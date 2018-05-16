مديرية أمن شحات توضح تفاصيل الخطة الأمنية لشهر رمضان

العنوان-شحات

أصدرت مديرية أمن شحات تعميما لكافة الإدارات التابعة لها على ضرورة تكثيف الحملات لمواجهة الخارجين عن القانون وتأمين المواطنين خلال شهر رمضان ،كما شددت على توحيد العمل وتكثيف الجهود بين الجهات الأمنية، ورصد التحركات المشبوهة.

وأكدت المديرية على ضرورة تكثيف الإنتشار الأمني بالميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التي من المتوقع أن تشهد إقبالا من المواطنين خلال الشهر الفضيل لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم.

وبينت أن قسم المرور والتراخيص بشحات سيشدد الرقابة الأمنية والمرورية على كافة الطرق والمحاور التي تشهد زحاما مروريا خلال فترة الذروة لتسيير الحركة المرورية عليها، و استمرار شن حملات موسعة للتصدى لكافة أنواع المخالفات المرورية.

وأكدت المديرية علي انه ستكثف الضربات الأمنية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة .

و أكدت المديرية على ضرورة التواجد الميداني لكافة رؤساء الأقسام والمراكز مع مرؤوسيهم لمتابعة سير الأداء الأمني، والالتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر قوامه الإحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين ، وذلك في إطار تدعيم أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطن وتفعيلاً لمبدأ الأمن رسالة ومسؤولية حسب بيان المديرية.

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