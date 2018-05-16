لجنة انتخابات الزاوية تكشف عن النتائج المبدئية لانتخابات المجلس

كشفت اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدي الزاوية، عن النتائج المبدئية لانتخابات المجلس.

وبينت اللجنة في بيان، تصدر جمال بحر قائمة المرشحين عن الفئة العامة والتي شملت 20 اسماً، بعد حصوله على 1466 صوتاً.

أما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار والتي شملت 5 أسماء، تصدرها يوسف الحطاب الذي حصل على 2831 صوتاً.

فيما حصلت منيرة هويسة على 4503 صوتاً عن قائمة فئة المرأة التي شملت 4 أسماء.

يذكر أن عدد المسجلين بلغ 19227، بينما بلغ عدد المقترعين 11981، فيما بلغت نسبة المقترعين 63%.

وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية ،بأن مكان لجنة قبول طلبات الطعون، سيكون في مقر مجلس الشورى والحكماء بالزاوية من الساعة العاشرة صباحاً إلى الخامسة مساءً.

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