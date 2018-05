«صحة بني وليد» تحتفل باليوم العالمي للتمريض

المتوسط:

نظمت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، حفل بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بالمدينة بحضور رئيس المجلس المحلي بني وليد.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس المحلي بني وليد، دعم وتقدير كل الجهود التي تبذل من أجل خدمة المواطن في المدينة.

ورحب مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، بالضيوف والرعيل الأول التابعين لمكتب الخدمات الصحية.

وأكد على الاستمرار في تقدير كل من يشتغل في هذا القطاع، حيث تم تكريم الرعيل الأول وتوزيع شهادات تقدير على الحاضرين.

