العميد عاشور : نثمن دور مديرية أمن ترهونة في إرساء الأمن والإستقرار داخل المدينة

ليبيا – عقد وزير داخلية الوفاق عبدالسلام عاشور أمس الثلاثاء إجتماعا مع مدير مديرية أمن ترهونة ورؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية ورؤساء مراكز الشرطة بالمدينة.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للوزارة عميد وأعضاء بلدية ترهونة ورئيس وأعضاء مجلس مشائخ أعيان المدينة.

ومن جهتها أعربت مديرية أمن ترهونة عن سعادتها بزيارة وزير الداخلية لمقرها والوقوف على الصعاب والمختنقات التي تواجه سير العملية الأمنية داخل المدينة إلى جانب المجهودات التي يقوم بها الوزير من خلال سلسلة الزيارات التي يقوم بها حالياً لعدد من مديريات أمن ليبيا.

ومن جانبه ثمن عاشور كافة المجهودات التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية من أجل إرساء الأمن والإستقرار داخل المدينة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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