“الرقابة على الأغذية” فرع طبرق يحذر من عصائر مصرية مخالفة للمواصفات

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طبرق المواطنين من استعمال مسحوق عصائر مصرية يحتوي ألواناً غير مصرح بها، بحسب ما أفادت وحدة الإعلام والتوثيق بفرع جهاز الحرس البلدي.

وبحسب خطاب فرع مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية إلى فرع جهاز الحرس البلدي فقد جرى التحذير من عصير تمر هندي وعناب طبيعي نوع بودرة يحمل العلامة التجارية “مودة ” وتم تصنعيه في مصر.

وقال الخِطاب أن الرقابة الداخلية التابع للرقابة علي الأغذية والأدوية قامت بأخذ عينة من العصير وبعد إجراء التحاليل تبين وجود ألوان غير مصرح بها ما يعد بحسب الخطاب مخالفة وغير مطابقة للموصفات المعمول بها .

يشار إن فرع جهاز الحرس البلدي طبرق يقوم بجولات تفتيشية على المحلات قبل شهر رمضان المبارك لمراقبة المواد الغذائية والعصائر التي تصل إلى السوق المحلي قادمة من مصر وسط تخوف من غياب الرقابة عليها من المنفذ البري .

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