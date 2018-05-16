شاهد .. بالصور والفيديو | شورى مجاهدي درنة يتلقى ضربة موجعة أخرى

ليبيا – تمكنت قوات الجيش بعد ظهر اليوم الاربعاء من إحكام سيطرتها على منطقة ” عقبة الفتائح ” الاستراتيجية المطلة على مدينة درنة بعد إشتباكات عنيفة دارت الليلة الماضية .

وقال مصدر عسكري لـصحيفة المرصد : ” قواتنا تقدمت صباحاً باسنداد من سلاح الجو وقد كبدنا الجماعات الارهابية الموالية لتنظيم القاعدة خسائر فادحة جدا ” .

ومن جهتها قالت وسائل إعلام مقربة من شورى درنة ان طائرة حربية من طراز ميغ 21 استهدفت ايضاً حجاج ( مرتفعات ) الساحل الشرقي بمدينة درنة بعدد من الغارات .

وبث برنامج أكثر المذاع الليلة الماضية على قناة ليبيا روحها الوطن لقطات لسيطرة الجيش على منطقة حواشين بوربيحة ونقاط فى محور الظهر الحمر والحيلة من بينها لقطة للسيطرة على دبابة تحمل راية سوداء بدا بأنها راية تنظيم القاعدة .

وأظهرت صور تحصلت عليها صحيفة المرصد سيطرة الجيش على خنادق كان يتخندق بها مقاتلو شورى درنة فى منطقة الفتائح .

كما أظهرت الصور تمكن الجيش من إعطاب عدد كبير من المدرعات والدبابات والآليات التابعة لشورى درنة فى ذات المنطقة مادفعهم لترك بعض مدافعهم وخنادقهم وصناديق ذخيرتهم والفرار من مواقعهم وذلك خلال إشتباكات عنيفة دار رحاها طيلة الليلة الماضية .

واضاف ذات المصدر بأن الارهابيين الذين جرى إعتقالهم خلال الساعات الأخيرة قد أدلو بإعترافات ومعلومات وصفها بالهامة جداً والحساسة تتعلق بالوضع داخل المدينة وأماكن التخزين والتسليح والقيادات الاجنبية المتواجدة بالداخل رافضاً الكشف عن فحواها لأسباب أمنية .

وكانت قوات الجيش قد سيطرت الثلاثاء على منطقة الحيلة عقب اشتباكات دامية خسرت فيها 12 مقاتلاً منذ انطلاق العمليات فى 1 مايو الجاري .

وفى مايلي بعض الصور التي تحصلت عليها المرصد لخسائر شورى مجاهدي درنة فى الساعات الأخيرة عقب إشتباكات الليلة الماضية وصباح اليوم :

المرصد – خاص

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