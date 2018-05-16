الأربد: سرت تعود للواجهة الدولية من جديد

وافقت الدول المشاركة في الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية لدول العالم الإسلامي، كومياك “COMIAC“، على مقترح عقد مجلس عموم أطفال العالم الإسلامي في مدينة سرت خلال العام القادم.

وأكد مدير إدارة الإعلام الخارجي ومدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية أحمد الأربد، في اتصال هاتفي مع بوابة افريقيا الإخبارية، من العاصمة السنغالية داكار، أن ليبيا تمكنت من تحقيق عدة مكاسب خلال مشاركتها في هذه الدورة، حيث انتخبت نائبا أول لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية لدول العالم الإسلامي، كومياك “COMIAC“، الذي اختيرت البلد المضيف جمهورية السنغال رئيسا لها، وجمهورية بنغلاديش الشعبية نائب ثاني، ودولة فلسطين نائب ثالث، فيما أختيرت المملكة العربية السعوديةمقررا.

وقال الأربد الذي مثل ليبيا في اجتماع داكار، إن مدينة سرت عادت إلى الواجهة الدولية من جديد، حيث أبدى المشاركون دعمهم لمدينة سرت في كافة المجالات وبخاصة في مجال رعاية الأطفال في مسارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام وتأسيس مكتبة معرفية عامة شاملة بمدينة سرت تحوي كتبا ومؤلفات كتبرعات ودعم من دول العالم الاسلامي، وأشادوا بإنتصار الشعب الليبي على تنظيم داعش الإرهابي، ورغبة كل الليبين نحو تحقيق الانتخابات الديمقراطية برغم التفجير الذي استهدف الأيام الماضية مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس تجسيدا لشعار “لا للإرهاب ” … نعم للإنتخابات”.

كما أبدى المشاركون تأييدهم لتقديم ليبيا مشاريع قرارات للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة حول تبادل الكتب والمؤلفات بين المكتبات العامة بدول منظمة التعاون الإسلامي، ومقترح مجلس عموم أطفال العالم الإسلامي باستضافة برلمان أطفال ليبيا ويقام في مدينة سرت التي انتصرت على تنظيم داعش الإرهابي، كما تم تأييد استضافة ليبيا لمنتدى إعلامي حول القارة الأفريقية بالتزامن مع تظاهرة طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2019/2020.

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