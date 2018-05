«التدخل الخاصة» تضبط شاحنة وقود قبل تهريبها بغريان

المتوسط:

تمكنت قوة التدخل الخاصة بمدينة غريان من إلقاء القبض على شاحنة مملوءة بخزانات من وقود الديزل كان الغاية والغرض منها تهريبها.

ومن جانبه، أوضحت لجنة أزمة الوقود، أنه تم احتجاز المركبة وسائقها إلى حين انتهاء التحقيقات معه، مثمنة الجهود التي تبذل للدفاع على خيرات الوطن.

ودعت الجميع، للوقف مع الادارة العامة للأمن المركزي ودعمهم فأنهم يسطرون ملحمة في إجراءاتهم الصارمة الأن في المنفذ ضد المهربين.

وكانت قد أصدرت الإدارة العامة للأمن المركزي التعليمات لفرع التمركزات الأمنية فرع راس اجدير بمنع تهريب الوقود والسلع عبر المنفذ، وتمركز قوة وتباشر بحجز أكتر من 500 سيارة تهريب.

