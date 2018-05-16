بالتشاور مع السلطات الليبية.. مساعدات إنسانية مقدمة من الجزائر تصل إلى ليبيا

ليبيا – قررت الجزائر أمس الثلاثاء الموافق 16 من مايو الجاري منح مساعدة انسانية جديدة موجهة للشعب الليبي بحسب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أرجعت في بيان لها تلقت المرصد نسخة عنه قرار منح مساعدات إنسانية جديدة للمواطنين الليبيين إلى تمكنهم من تخطي الصعوبات التي يواجهونها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المساعدة العاجلة الممنوحة بالتشاور مع السلطات الليبية تندرج في إطار العمل التضامني الثابت الذي تقوم به الجزائر نحو ليبيا إستجابة لبعض الحاجيات المستعجلة للشعوب المجاورة.

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