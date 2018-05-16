المهبط المتشقق يحرم سكان طبرق من خدمات طيران البراق

أخبار ليبيا 24

أعلمت شركة طيران البراق مسافريها عن توقف رحلاتها إلى مدينة طبرق وذلك بسبب ما قالت إنه تشققات كبيرة في مهبط المطار.

وأوضحت الشركة في منشور موجز على صفحتها الرسمية أن تلك التشققات قد تسبب في المساس بسلامة الطائرة و الركاب.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحويل كافة رحلات طبرق إلى مطار بنغازي إلي حين إشعار أخر.

وقد كشفت مصادر من داخل مطار طبرق أن السبب الحقيقي لإيقاف شركة البراق لرحلاتها إلى طبرق كان بسبب تعرض إطار إحدى طائرتها للتلف أثناء رحلة من مطار طبرق إلى مطار معيتيقة بسبب التشققات في المهبط الوحيد الباقي بالمطار المهبط الرئيسي قبل فبراير 2011.

وأوضحت المصادر أن لجنة من شركة البراق وعدد من المسؤولين قاموا بزيارة للمهبط المتهالك قبل إصدار قرار كتابي بعدم هبوط طيرانها بمطار طبرق لحين إجراء الصيانة المطلوبة للمهبط المتهالك .

وأضافت أن إدارة المطار قد خاطبت كل الجهات المعنية لإصلاح المدرج دون أن تجد هذه الطلبات أي استجابة.

وجاء قرار البراق بعد قرابة أسبوعين من إعلان المدير العام لمطار طبرق الدولي حسن هليل استقالته احتجاجا على نقص الإمكانيات وتداخل مختلف الأجهزة في تسيير حركة المطار.

وخاطب اهليل باستقالته رئيس هيئة المواصلات التابعة للحكومة المؤقتة ورئيس مصلحة المطارات التابعة للحكومة المقترحة، مشيرا إلى محاولته تسيير حركة الملاحة بما يضمن احتياجات الناس ويؤمن لهم الخدمات.

وأضاف المدير العام لمطار طبرق الدولي أن استقالته دوافعها عجز الدولة عن دعم الإستراتيجية الموضوعة لتعزيز العمل بمرافق المطار وتطويره.

وسبق لهليل أن حذر في مطلع يناير الماضي من احتمالية توقف الإنارة في المطار في أي لحظة كونها متهالكة وقديمة وتحتاج إلى تحديث.

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