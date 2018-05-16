العامة الكهرباء: وفرنا ما يكفي من الغاز لتشغيل محطات الطاقة بأقصى حمل

أفادت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، بتوفر كميات الغاز الكافية لتشغيل محطات إنتاج الطاقة على أقصى حمل لها بعد انتهاء أعمال الصيانة لحقول بحر السلام المنتجة للغاز.

وأكد الناطق الرسمي باسم الشركة أحمد حسن، في تصريح للرائد، أن “وضع الشبكة الكهربائية جيد حاليا” مع تشغيل كافة وحدات الطاقة، مطمئنا المواطنين باستقرار الشبكة الكهربائية خلال شهر رمضان في حال عدم وجود مشاكل فنية، داعيا إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء، وعدم الإفراط فيها.

وأوضح حسن أن تأخر أعمال الصيانة بحقل بحر السلام في الفترة الماضية أدى إلى نقص الغاز الطبيعي ما حال دون تشغيل وحدات إنتاج الطاقة بأقصى حمولتها.

يشار إلى أن حقل بحر السلام شُغِّل عام 2005، وينتج يوميا 995 مليون قدم مكعب من الغاز، و36 ألف برميل من المكثفات، وتقوم شركة مليته للنفط والغاز بتشغيل الحقل نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة “إيني” الإيطالية.

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