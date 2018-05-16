الدائرة الأمنية الأولى تعقد اجتماعها الأول بطبرق

طبرق-العنوان

عقد بمديرية أمن طبرق اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للدائرة الأمنية الأولى لمناقشة آلية عمل الدائرة ولضمان عدم حدوث أي خروقات أمنية بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة في درنة.

وتضم الدائرة الأمنية الأولى بحسب وزارة داخلية الحكومة المؤقتة مديرية أمن طبرق وأمساعد وبئر الأشهب بالإضافة إلى المنافذ المختلفة.

وقال رئيس الدائرة العقيد ميلود جواد أن الاجتماع يناقش آلية عمل الدائرة ومناقشة كيفية مشاركة مديرات الأمن وغرف العمليات الأمنية في آلية العمل من حيث الدعم والاختصاصات.

وأوضح جواد أن تفعيل العمل بالدوائر الأمينة جاء بالتزامن مع الأحداث الدائرة في مدينة درنة ومع حلول شهر رمضان.

وكان قد أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة مطلع شهر مايو الجاري قرارا يقضي بتشكيل خمس دوائر أمنية.



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