العبار: تقاعس الحرس البلدي غير مقبول

أبدى عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الأربعاء، امتعاضه واستياءه من عدم مزاولة جهاز الحرس البلدي لعمله، وطالب بتقديم مذكرة تفصيلية باحتياجات الجهاز من أجل توفيرها.

وبحث العبار مع رئيس جهاز الحرس البلدي عقيد مصباح المعداني ومعاونه العقيد صالح الكاديكي، ورؤساء غرفتي شرق وغرب بنغازي، ورؤساء الإدارات والأقسام وأفراد الجهاز، الأسباب التي أدت إلى تقاعس أداء الحرس البلدي لدوره خلال المدة الماضية، لافتا إلى أن غياب دوره يعني غياب الرقابة على الغذاء والدواء والبيئة والهواء.

وأشار العبار إلى أن البلدية بصدد توفير احتياجات جهاز الحرس البلدي المتمثلة في 15 سيارة، والزي الرسمي لأفراد الحرس البلدي، إضافة إلى توفير مقار للعمل، وفق ما ذكر بيان للبلدية.

وطالب عميد البلدية بتنفيذ مهام الحرس البلدي بشكل عاجل وفوري، وفي نهاية الاجتماع اتخذت عدة إجراءات يتم تنفيذها ميدانيا، وتحمل جهاز الحرس البلدي مسؤولية تطبيقها.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز الحرس البلدي أن أسباب تراجع تنفيذ العمل هو النقص في الإمكانات المتمثلة في الوقود والقرطاسية وأجهزة الحاسب الآلي وعجز في المقرات الإدارية، بالإضافة إلى عدم توفر السيارات.

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