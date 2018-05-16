العبار لـ بيكر : أهالي برقة مستاؤون من بعض المواقف السياسية التي تنتهجها بريطانيا لهذه الاسباب

ليبيا – استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار أمس الثلاثاء السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر.

العبار رحب بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي بهذه الزيارة التي من شأنها فتح أفق التعاون آملاً بأن تكون بداية مهام تولي المنصب الجديد لسفير بريطانيا وتمثيل دولته بداية جيدة ومبشرة ومطمئنة للجميع.

وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية بين بريطانيا وبرقة بصفة خاصة و ليبيا بصفة عامة والدور الذي قامت به بريطانيا في دعم الجيش السنوسي “جيش التحرير” ودورها المهم جداً في استقلال ليبيا، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على علاقة البلدين والدفع في اتجاه تعميق أواصلها.

عميد بلدية بنغازي أعرب للسفير البريطاني عن استياء واحتقان أهالي برقة من بعض المواقف السياسية التي تنتهجها بريطانيا وشعورهم بظلم شديد بسبب عدم تكافؤ العدالة بين المنطقة الشرقية والغربية بليبيا.

وأبدى آماله بأن تساهم بريطانيا في إزالة الإلغام وتقديم الدعم لبلدية بنغازي من خلال إرسال المعدات والأجهزة التس تساعد بإعادة إعمار المدينة بالإضافة لتعزيز التعاون في كافة المجالات للمساهمة بإزالة الاحتقان وترسيخ حسن النوايا بين الجانبين.

ومن جهته قال السفير البريطاني إن ليبيا دولة غنية تواجه الكثير من التحديات كالانقسام السياسي بين الشرق والغرب الأمر الذي يتطلب إيجاد حل جذري لإنهاء هذا الانقسام.

ولفت بيكر إلى أحد أسباب زيارته لمدينة بنغازي هو المساهمة فى دعمها بعملية إزالة الألغام والسعي لافتتاح المركز الثقافي البريطاني في المدينة قريباُ والإشراف على امتحانات للغة الإنجليزية (IELTS) والتمهيد لتنظيم مؤتمر اقتصادي ليبي بريطاني بحضور وفد كبير من الشركات البريطانية الكبرى المتخصصة فى البنية التحتية والطرق والجسور والمعمار خلال الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية