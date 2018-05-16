حكماء المنطقة الشرقية يثمنون عمل الحكومة المؤقتة على تحسين الظروف المعيشية للمواطن

ليبيا – هنأ مشائخ وأعيان وحكماء المنطقة الشرقيةوالجبل الأخضر أمس الثلاثاء رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
مشائخ المنطقة الشرقية أعربوا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على أملهم بأن يعم الأمن والأمان كافة ربوع ليبيا بهذه المناسبة العظيمة.
وأثنى الوفد خلال اللقاء على عمل الحكومة المؤقتة وتذليلها كافة الصعاب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن رغم نقص الإمكانيات وشح الإيرادات التي تعانيه الحكومة.
وأكد المشائخ والأعيان على أنهم داعمين لمجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه متمثلة في الحكومة الليبية المؤقتة والقوات المسلحة الليبية.
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