المسماري: نتقدم في درنة.. ونحارب القاعدة

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، الأربعاء، أن قوات تابعة للجيش تقدمت إلى داخل مدينة درنة وبعض الأفواج العسكرية دخلت المدينة من الجهة الشرقية والغربية.

وقال المسماري، إن قوات الجيش الوطني قتلت عددا كبيرا من الإرهابيين بعد تنفيذ ضربات جوية محكمة، مضيفا أن القوات تتقدم بشكل يضمن التفوق على الأرض.

وأكد المسماري أن الهدف من هذه المعركة هو تطهير درنة من الإرهاب، حيث يقاتل الجيش قوات تابعة لتنظيم القاعدة الذي تقاتله كل دول العالم، مشددا على أن هناك من شارك في المعركة تأثرا بالإشاعة المضادة، داعيا أهالي درنة لإخراج أبنائهم من القتال ضد الجيش.

ولفت إلى أن الجيش الوطني سيستهدف أي مصدر لإطلاق النار، طالبا من المواطنين عدم السماح للإرهابيين وضع السلاح على أسطح منازلهم أو في الشوارع القريبة منهم.

وذكر الناطق باسم الجيش الوطني أن قيادات الجماعات الإرهابية في درنة يتواجدون بأفخم الفنادق والفلل في تركيا، وقال موجها حديثه لأهالي درنة، “جنود الجيش هم أبناؤكم ولا هم لنا سوى محاربة الإرهاب”.

وأكد المسماري “نحن نراعي الشريعة الإسلامية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف وأهم من ذلك عادات وتقاليد المجتمع الليبي”.

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