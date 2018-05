مواجهات عنيفة على تخوم منطقة شيحا الغربية بدرنة

خاص/ المتوسط

أكد شهود عيان للمتوسط، عصر اليوم الأربعاء انتشار الآليات المسلحة التابعة لمقاتلي شورى مجاهدي درنة في أنحاء متفرقة من مناطق مدينة درنة.

وفي ذات السياق، أكد مراسلنا ما نقله شهود عيان عن وجود اشتباكات عنيفة على تخوم منطقة شيحا الغربية والمتاخمه لمنطقة الظهر الحمر.

وتنفرد المتوسط بنشر فيديو لإحدى السيارات المسلحة التابعة لمجاهدي درنة وتنقلها في طرقات المدينة وتحديدا الطريق الرئيسية المجاورة لشركة الجبل سابقا.

