مراسلون بلا حدود تطالب الرئاسي الليبي بسحب قرار إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قرار إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة بشكل عاجل، مشيرة إلى أن عناصر الجهاز الجديد المعني خصيصًا بمكافحة الإرهاب يتكون من “ميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات بحق الصحفيين”.

وقالت المنظمة في بيان لها إن قوة الردع الخاصة متهمة بخطف واحتجاز وتعذيب عديد الصحافيين وتخريب مقر قناة النبأ في مناسبتين، وإدماج أعضاء القوة في هذه الوحدة الجديدة سيشكل خطر جديد ضد الصحفيين.

وأوضحت مراسلون بلاحدود أن “إعطاء سلطات واسعة في مجال المراقبة لميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات ضد المدنيين والصحافيين أمر مقلق للغاية، خاصة في السياق السياسي الحالي في ليبيا الذي يتميّز بضعف سلطات الدولة”.

وذكرت المنظمة ان قرار المجلس الرئاسي الذي يحمل القرار555 فوّض ماوصفتهم “قادة الحرب” لمراقبة اتصالات المواطنين، خاصة الصحفيين، بشكل قانوني ودون ضمانات تشريعية.

وجددت المنظمة مطالبتها المجلس الرئاسي بضرورة سحب القرار بشكل فوري ووضع قوانين تضمن حماية الحياة الخاصة.

واشارة المنظمة في بيانها إلى تقرير سابق لخبراء أمميين حول ليبيا صدر العام الماضي، حذّر من استعمال هذه الأجهزة ضد المدنيين حيث تم استغلالها في اختطاف مدنين، حسب المعلومات التي جمعها خبراء الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر ان المجلس الرئاسي أصدر قرارًا رقم 555 في مايو الماضي؛ يقضي بإعادة هيكلة قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد.

ومنح القرار صلاحيات موسعة للجهاز الجديد منها مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة “مأموري الضبط القضائي”، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.

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