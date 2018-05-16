“المؤقتة” تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

قرنادة-العنوان

أعلنت الحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء تعديل ساعات الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان، لتصبح خمس ساعات يومياً.

وذكرت الحكومة في بيان أطلعت عليه العنوان أن مواعيد العمل الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، ستكون اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

وتقدمت الحكومة عبر بيانها بالتهاني إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة وعلى بلادنا الحبيبية بالأمن والأمان والرخاء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية