المتوسط:

قامت أرتال عسكرية ضخمة، بالتحرك منذ قليل، باتجاه مدينة درنة، بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي خاضت معارك داخل المدينة، بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

The post أرتال عسكرية ضخمة تتحرك نحو مدينة درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية